Reggina, la prima stagionale è un ko

Non inizia nel migliore dei modi la stagione della Reggina di Zeman. Gli amaranto perdono la prima gara ufficiale della stagione 2016-2017, la Paganese si impone per 1-0 e sale a quota tre punti nel girone M della Coppa Italia di Lega Pro, raggiungendo la Vibonese in vetta alla classifica. La gara si è giocata a campi invertiti, sul terreno della Paganese, per i lavori che stanno interessando l’Oreste Granillo.

Gara decisa dalla rete in avvio di Silvestri, il portiere amaranto Sala è apparso leggermente sorpreso sulla conclusione dalla lunga distanza del giocatore campano. Reggina imballata nella prima frazione, meglio nella seconda, anche grazie agli ingressi di Bangu e Tripicchio. I giovani De Francesco e Porcino i migliori tra le fila amaranto, Bianchimano poco servito negli ultimi sedici metri.

Manovra ancora da perfezionare ma che ha già fatto vedere i concetti base, come il pressing costante e una linea difensiva piuttosto alta. L’occasione più nitida per giungere al pareggio capita a Forgione, servito da Porcino, ma il portiere ex Messina Marruocco dice di no.

Ancora in costruzione gli amaranto, alle prese con un mercato che ha portato diversi innesti negli ultimi giorni. Non c’è stato l’esordio infatti per Coralli e Kosnic, mentre il centrocampista Bangu ha esordito nella ripresa al posto di Cucinotti. Nel consueto 4-3-3 scelto da Zeman, erano Lancia e Carpentieri a sostenere Bianchimano nel tridente offensivo.

Il match di mercoledì di Vibo (ore 17) tra la Vibonese e gli amaranto decreterà la classifica finale del girone M.

TABELLINO

REGGINA 1914 – PAGANESE 0-1

Marcatori: 7’ Silvestri

REGGINA 1914: Sala, Cane, Porcino, Cucinotti (52’ Bangu), De Bode, Gianola, Carpentieri (75’ Maesano), Forgione, Bianchimano, De Francesco, Lancia (68’ Tripicchio) All. Zeman

PAGANESE: Marruocco, Longo, Della Corte, Pestrin, Silvestri, Mansi, Parlati, Bernardini, Sburlino (55’ Stoia), Cicerelli, Caruso. All. Grassadonia

Arbitro: Luciano di Lamezia Terme – Assistenti: Cantafio di Lamezia Terme e Cucumo di Cosenza

Ammoniti: Cane, Longo, De Bode, Bernardini, Pestrin,

Recupero: 0’ pt, 5′ st