Reggina: Laaribi parla della qualità del gruppo e delle differenze con lo scorso anno

Un centrocampo forte, irrobustito dall’arrivo di calciatori di qualità ed esperienza per renderlo ancora più competitivo. Uno dei grandi protagonisti certamente Laaribi, questa la sua analisi sulla squadra: “Cerco di dare il mio contributo e provo a fare quello che mi chiede il mister. Vogliamo raggiungere l’obiettivo sfumato per poco lo scorso anno. Sappiamo che non sarà semplice anche se si dice che sulla carta non abbiamo concorrenza, ma dobbiamo dimostrare di essere all’altezza, altrimenti tutte saranno concorrenti forti. Differenze con lo scorso anno? La serenità del gruppo, il mister ci fa lavorare con il sorriso, qui è veramente una famiglia. Gli Over Barillà, Ragusa e Adejo ci indicano la strada.

Leggi anche

I nuovi sono stati accolti come membri di questa famiglia, dimostreranno in campo di essere un valore aggiunto. Gente che con questa categoria non c’entra nulla e l’obiettivo è proprio quello, tornare dove la Reggina merita di stare. Nessun pericolo che si possa giocare solo di fioretto, il mister appena ci vede sbandare ci riporta immediatamente sulla strada giusta. Tutti i nuovi arrivati mi hanno colpito, i tre davanti Montalto, Di Grazia, Edera, aumentano il nostro potenziale offensivo”.