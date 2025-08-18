Reggina: i due messaggi lanciati da Laaribi. Uno alla squadra, l’altro ai tifosi

L’esclusione che ha sorpreso tutti sotto la guida tecnica di Pergolizzi, il rientro in campo da grandissimo protagonista dopo l’arrivo di Trocini. Laaribi è senza dubbio il punto fermo di un centrocampo molto forte che la società ha inteso irrobustire ulteriormente con elementi esperti, di qualità e duttili come Correnti, Zenuni e Mungo. Assai probabile che il tecnico intenda partire dalle certezze e quindi dai titolari della passata stagione, ma sa benissimo di poter contare su alternative più che valide.

Tornando a Laaribi, il regista della formazione amaranto, al termine dell’allenamento congiunto con l’Ardore, ha voluto lanciare due messaggi significativi. Uno alla squadra: “Sappiamo che non sarà semplice anche se si dice che sulla carta non abbiamo concorrenza, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo, altrimenti tutte saranno concorrenti forti“. L’altro ai tifosi: “Nessun pericolo che si possa giocare solo di fioretto, il mister appena ci vede sbandare ci riporta immediatamente sulla strada giusta“.