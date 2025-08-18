Reggina: l’organico al completo e la situazione contrattuale di ogni calciatore

Più di due squadre a disposizione di Trocini. Centrocampo e attacco di alto livello

Sono ventotto i calciatori in organico per la Reggina con movimenti in entrata che dovrebbero essersi conclusi mengtre è possibile che accada qualcosa in uscita. Una rosa di livello quella messa a disposizione di mister Trocini che, diversamente dagli anni passati, può contare adesso su titolari molto forti e alternative più o meno dello stesso livello. Questi i calciatori che compongono la rosa:

Leggi anche

Situazione contrattuale della Reggina

Chirico: contratto in scadenza 2028

Di Venosa, Blondett, Girasole R., Fomete, Di Grazia, Palumbo, Pellicanò: contratto in scadenza 2027

Lagonigro, Boschi, Druetto, Girasole D, Adejo, Lanzillotta, Distratto, Porcino, Laaribi, Simonetta, Correnti, Zenuni, Mungo, Salandria, Barillà, Ragusa, Grillo, Edera, Ferraro, Montalto: contratto in scadenza 2026.