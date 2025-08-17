Reggina: il programma degli allenamenti. Ci sono altri due test

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 18 al 24 agosto al Centro Sportivo Sant’Agata. Le sedute di allenamento svolgeranno a porte chiuse (compresa la ripresa del 17 agosto). Gli allenamenti congiunti si svolgeranno a porte aperte.

Il 23 e 24 agosto sono previsti altri due allenamenti congiunti sempre presso il centro sportivo S. Agata ma ancora da definire con quali avversari. Lunedi 25 si riposa, per poi ripartire e preparare il match di Coppa Italia contro la Vibonese.