Reggina: si riparte dopo tre giorni di pausa. Da verificare le condizioni di alcuni calciatori
Due settimane per preparare al meglio la prima partita ufficiale della nuova stagione
17 Agosto 2025 - 11:16 | Redazione
Dopo tre giorni di meritato riposo, la Reggina torna a lavorare. Questo pomeriggio, al centro sportivo Sant’Agata, la squadra di mister Trocini riprende la preparazione in vista del debutto ufficiale della nuova stagione.
Coppa Italia con la Vibonese
Il primo appuntamento sarà la sfida di Coppa Italia contro la Vibonese. Resta ancora da definire lo stadio che ospiterà l’incontro, che si giocherà comunque a porte chiuse. La società amaranto dovrà infatti scontare una giornata di squalifica, inflitta dopo i fatti dello scorso anno proprio nella gara playoff contro i rossoblù.
Condizioni dei calciatori
Trocini valuterà la situazione fisica di alcuni elementi chiave. In particolare Di Grazia, che dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già da oggi. Nessun allarme per Ragusa, fermatosi nei giorni scorsi solo per un indurimento muscolare. Montalto, invece, non si è mai realmente fermato: ha continuato a lavorare individualmente anche durante la pausa concessa al resto della squadra.
La nuova stagione è ormai alle porte e per la Reggina è tempo di trasformare la preparazione in competitività sul campo.