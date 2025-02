Reggina, le esclusioni di inizio stagione, la saggezza di Laaribi: ‘Ho lavorato anche solo…’

La prima marcatura con la maglia della Reggina per il centrocampista Laaribi è un capolavoro di tecnica ed estetica. Lo racconta a fine gara: “Non capita spesso di provare gioie così, è stata immensa, indescrivibile. Sono contento di averla vissuta e me la tengo stretta. Non so con esattezza cosa sia successo in passato, posso solo dirti che tutte le scelte fatte le ho sempre accettate con la consapevolezza che l’obiettivo da raggiungere è troppo importante per pensare al singolo. Ho lavorato solo in alcuni momenti e non è stato semplice e se oggi sono qui a godermi questo momento, è solo frutto dell’impegno.

Le lacrime con il Siracusa? Una batosta ma non solo per me, non era semplice ripartire, l’ultima partita di campionato tireremo le somme. Essere un punto di riferimento per il mister mi fa piacere ma non mi posso fermare”.