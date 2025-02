Reggina: Trocini, il punto sugli infortunati, il ko del Siracusa

"Il campionato non era chiuso prima e non lo è neppure adesso"

L’analisi di mister Trocini dopo la vittoria contro l’Enna, il punto sugli infortunati e la sconfitta del Siracusa: “L’Enna ha fatto una grossa partita, squadra molto organizzata che ha cambiato atteggiamento tattico rispetto al solito. Nei primi minuti ci ha colto di sorpresa, poi prese le contromisure siamo venuti fuori. Oggi la Reggina ha fatto quello che tutti chiedevate, è stata cinica ed ha colpito nei momenti più importanti dell’incontro. Nel dettaglio, però, il nostro portiere non ha fatto grandi parate, siamo stati meno fluidi e la presenza di un uomo in più dei loro a metà campo insieme alla pressione, ci ha creato delle difficoltà.

Gli infortunati

“Situazione infortunati? Giuliodori ha avuto un problema muscolare sembra in un punto diverso da quello precedente, verrà valutato nei prossimi giorni, ci penserà lo staff medico. Per Adejo una distorsione alla caviglia, da verificare, sembra nulla di grave“. Nel corso di una intervista precedente a radio Febea ha comunicato i recuperi definitivi di Grillo e Forciniti.

Siracusa ko

“La sconfitta del Siracusa può sorprendere ma fino a un certo punto, perchè questo campionato ci ha sempre dimostrato che non esistono partite facili. Non è stato facile neppure per noi ad Acireale, lo è diventato successivamente. Il campionato non era chiuso prima e non lo è neppure adesso“.