Reggina, Ballarino: ‘Ricordate cosa ho detto la scorsa settimana?

Una vittoria che diventa pesantissima quella della Reggina contro l’Enna soprattutto per il risultato arrivato da Acireale con la capolista Siracusa che cade e quindi adesso tutto torna come due settimane addietro, amaranto a meno tre. Aumenta certamente il rammarico ma anche la consapevolezza di essere dentro un campionato nel quale può succedere di tutto. Ballarino a radio Febea: “La scorsa settimana vi ho detto una cosa, dobbiamo giocare dieci finali, ne sono rimaste nove. Guardiamo a noi stessi. C’era un signore alle mie spalle che guardava la gara di Acireale, i gol li ho sentiti non visti. Questo è un campionato dove i valori sono livellati e dove tutti hanno bisogno di punti. In qualsiasi gara ci può stare la sorpresa e oggi è arrivata.

Bravo l’Enna, ben messo in campo e senza timore, hanno giocato una bella gara, noi cinici. A Paternò è altra partita difficile, loro sono una buona squadra, noi dobbiamo dimostrare di essere grandissimi. Sono un pò emozionato anche io. A chi oggi non c’era dico venite a incitare questa squadra, lo dico a quei tifosi silenziosi”.