La Reggina vince, il Siracusa perde. Di nuovo a meno tre

Decima marcatura in campionato per Barranco, partito dalla panchina

Partita non entusiasmante ma assolutamente efficace per la Reggina che senza fare moltissimo liquida la pratica Enna con un secco 3-0. Porcino di testa, poi un eurogol di Laaribi e Barranco, decimo gol in campionato, regalano tre punti alla squadra di Trocini. Ma la notizia più importante arriva da Acireale con la sconfitta del Siracusa per 2-1. Amaranto di nuovo a meno tre.

Primo tempo

Per il confronto interno con l’Enna, mister Trocini conferma lo schieramento tattico ma cambia due calciatori nell’undici iniziale. Davanti a Lagonigro, la linea a quattro è composta da Giuliodori, Girasole, Cham, Ndoye, in mezzo Barillà, Laaribi e Porcino e davanti insieme a Renelus e Ragusa la novità De Felice.

Dopo appena un minuto la Reggina crea la prima occasione del match. Cross di Ragusa dalla destra, ben piazzato Renelus va quasi a botta sicura, ma la sua conclusione, indirizzata verso lo specchio della porta, viene stoppata da un difensore. Qualche minuto più tardi ci prova l’Enna con un tiro dalla distanza di Cristiano, debole, para da Lagonigro.

Grande occasione all’ottavo per Cicirello che, servito in area, solo e da buona posizione non riesce a trovare la conclusione. Molto bene gli ospiti nei primi minuti. Al quindicesimo la sblocca Porcino con un preciso colpo di testa su pennellato cross di Giuliodori, 1-0. Vicini alla mezz’ora si ferma ancora una volta Giuliodori, al suo posto in campo Vesprini. Per rivedere una conclusione bisogna attendere il minuto trentanove con Porcino dal limite, preciso il tiro ma fiacco e parato facilmente da Simeoli.

Nel contesto di una gara dai ritmi molto bassi, Laaribi inventa un eurogol. Su un calcio d’angolo molto discusso concesso alla Reggina, scambio tra il centrocampista e Renelus. Bolide dai venticinque metri e gol. Laaribi scarica tutta la sua gioia festeggiando insieme ai compagni la prima marcatura stagionale, 2-0.

Secondo tempo

La seconda parte dell’incontro inizia con l’ingresso di Capomaggio per Adejo. Nuova sostituzione al sesto ancora per la Reggina con Ndoye, partita non esaltante, che lascia il posto a Cham. Dal solito schema Cham, rimessa, su Barillà, colpo di testa del capitano che sfiora il palo. L’Enna si fa vedere dalle parti di Lagonigro al quindicesimo su angolo. Di testa Cicirello, sopra la traversa.

Al ventesimo un fallo di mano nettissimo nell’area dell’Enna, per l’arbitro e il suo assistente è tutto regolare. Qualche minuto più tardi splendido assist di Barillà per De Felice lanciato a rete, incredibile errore in fase di controllo dell’attaccante. Al minuto ventisette esce dal campo un impalpabile De Felice, dentro Barranco. Perdono palla gli amaranto a metà campo, rilancio lungo per Cicirello che tenta la conclusione dalla lunga distanza, palla fuori.

Ad otto dalla conclusione su cross di Ragusa, gira di testa Barranco, sfera fuori. A cinque dalla chiusura recupera un prezioso pallone sulla trequarti Barillà, serve Cham che di prima mette dentro, perfetta incornata di Barranco che chiude il match e realizza la sua decima marcatura in campionato, 3-0. Non succede altro, altri tre punti per la squadra di Trocini per continuare l’inseguimento al primo posto.