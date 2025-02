Reggina: Trocini sulle scelte iniziali e poi la coppia De Felice-Barranco

Dopo la vittoria con l’Enna, parla mister Trocini a radio Febea: “Questa è l’ennesima dimostrazione di un campionato dove non bisogna mai mollare. L’Enna ha fatto una grossa partita, noi siamo stati meno brillanti ma più incisivi, fermo restando che il nostro portiere non ha fatto parate. Mi sembrava il momento giusto per fare crescere la condizione di De Felice, avendolo visto in settimana. Ha fatto una buona partita, con Barranco sono due attaccanti di livello. Cham ha avuto un problema e non si è allenato.

Giuliodori ancora con un problema muscolare, non è una ricaduta, bisogna aspettare per valutare. Noi da qui alla fine dobbiamo essere perfetti, senza margini di errore per un finale straordinario. Noi stiamo bene, siamo pronti per il rush, in settimana recuperiamo Grillo e Forciniti e questo ci consente di avere più soluzioni. Barranco e De Felice insieme? Giocando così cambiarebbero alcune cose e in questo momento farlo arrivando da un lungo periodo di grandi risultati sarebbe come buttarsi nel buio.

Non ho sbagliato ad Acireale a mettere Barillà, era una gara da vincere e poi a fine primo tempo doveva uscire dal campo. Sapendo che subiva l’ammonizione al terzo di recupero col senno di poi…”