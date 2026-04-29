Elezioni, Battaglia presenta la sua lista: ‘Tante donne e nuove energie. La campagna? Si fa frizzante’ – FOTO

In attesa dell’apertura ufficiale della campagna elettorale, fissata per il 3 maggio in piazza Duomo, il sindaco f.f. Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, ha presentato la lista “Battaglia sindaco per Reggio” in vista del voto del 24 e 25 maggio.

Un passaggio politico che segna l’avvio operativo della corsa elettorale, con l’obiettivo di rafforzare la coalizione e allargare il coinvolgimento sul territorio.

Una lista senza uscenti e aperta alla società civile

“Cominciamo dalla lista che abbiamo voluto come contributo alla coalizione, ma che ho voluto fortemente”, ha spiegato Battaglia.

Il candidato ha ricordato la sua esperienza del 2014, quando presentò una lista pur avendo perso le primarie. Oggi, da vincitore, quella scelta diventa un passaggio quasi obbligato.

“La lista è equilibrata – ha aggiunto – dentro ci sono professionisti, giovani, tante donne, studenti. Persone che nella loro vita e nel loro lavoro possono dare un contributo concreto alla città”.

Battaglia insiste su un concetto chiaro: la politica come servizio.

“Spendersi per la propria città è possibile. La politica, nella sua accezione più alta, è servizio al territorio”.

Tra le particolarità della lista: nessun consigliere uscente e nessun capolista indicato in anticipo. Una scelta che punta a valorizzare le singole candidature.

All’interno anche esperienze diverse, come esponenti vicini al Movimento 5 Stelle e un candidato di Onda Orange.

“Campagna elettorale vivace, ma con visioni diverse”

Non manca un passaggio sul clima politico. Il riferimento è al botta e risposta tra l’ex sindaco Giuseppe Falcomatà e il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro.

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“Una campagna elettorale che non sia frizzante non è tale”, ha detto Battaglia. “I gesti di distensione sono importanti, ma questo non significa avere la stessa visione. Ognuno porta la propria storia”.

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Il confronto, secondo il candidato del centrosinistra, dovrà restare sui contenuti: programmi, idee e proposte per la città.

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Appuntamento il 3 maggio in piazza Duomo

L’avvio ufficiale della campagna è previsto domenica 3 maggio.

“Ci aspettiamo il primo bagno di folla – ha spiegato – vogliamo incontrare la città e raccontare il nostro progetto insieme a tutta la coalizione”.

Battaglia sottolinea anche il ruolo delle circoscrizioni, considerate decisive per la partecipazione al voto.

“C’è un fermento nuovo. Le circoscrizioni possono ridurre la disaffezione e riportare le persone alle urne”.

Attesa per i leader nazionali

Sul fronte nazionale, resta aperta la possibilità di una visita della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

“Sono in corso contatti – ha detto Battaglia – sarà a Reggio, ma non sappiamo ancora quando”.