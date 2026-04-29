Stretto di Messina Spa: l’assemblea approva il bilancio e conferma l’AD Ciucci

Si è riunita in data odierna l’Assemblea ordinaria della società Stretto di Messina Spa che ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile di 8,5 milioni di euro.

Nella stessa seduta l’Assemblea ha confermato Pietro Ciucci Amministratore Delegato e nominato Presidente Maurizio Basile. Il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio sindacale, nominati per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, risultano così composti:

Consiglio di Amministrazione

Presidente Maurizio Basile

Amministratore delegato Pietro Ciucci

Consigliere Eleonora Maria Mariani

Consigliere Ida Angela Loredana Nicotra

Consigliere Marco Stasi

Collegio Sindacale

Presidente Gianpaolo Davide Rossetti

Sindaco Barbara Branca

Sindaco Vittorio Zupo

Sindaco supplente Giuseppe Mongiello

Sindaco supplente Valeria Giancola

L’Assemblea ha conferito all’Amministratore delegato, Pietro Ciucci, tutte le deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Gli Azionisti, insieme al Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore delegato, hanno ringraziato il Presidente Giuseppe Recchi, il Consigliere Giacomo Saccomano e il Presidente del Collegio Sindacale Paola Noce per l’attività svolta con impegno e dedizione.

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Maurizio Basile

Il Dott. Maurizio Basile ha una profonda esperienza nella gestione di società pubbliche e private.

Ha ricoperto posizioni di grande responsabilità, tra cui Presidente di CDP Equity Investimenti S.p.A, Direttore Generale di Gruppo Finanza, Controllo e Partecipazioni di Ferrovie dello Stato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporti di Roma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ATAC, nonché Presidente e Amministratore Delegato dell’Ente Tabacchi Italiani.

Ha inoltre svolto ruoli apicali in ambito industriale e finanziario, maturando una consolidata esperienza nella governance societaria, nella gestione dei processi di ristrutturazione e nello sviluppo strategico di grandi organizzazioni.

Attualmente ricopre il ruolo di Senior Advisor presso Cassa Depositi e Prestiti e componente del Collegio Sindacale di società appartenenti al Gruppo FIT – Federazione Italiana Tabaccai (Arianna 2001, Servizi in Rete 2001, Press & Image 2001, MicrocrediTab).