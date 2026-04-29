Elezioni comunali, allo Spazio Open il confronto pubblico e la proposta di Patto Reggio-Messina

Si terrà sabato 16 maggio 2026 alle ore 18.00, presso Spazio Open (Via Filippini, 25 – Reggio Calabria), l’incontro pubblico dal titolo: “Una nuova visione dell’Area dello Stretto – Idee e proposte per un territorio che fa sistema”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale “Neda Kairos” in collaborazione con Spazio Open, nasce con l’obiettivo di offrire un momento di riflessione e proposta su uno dei temi più rilevanti per il futuro del territorio: la costruzione di una reale integrazione tra le due sponde dello Stretto.

OBIETTIVO DELL’INCONTRO

L’incontro intende superare il livello delle dichiarazioni di principio, per concentrarsi su contenuti concreti e prospettive operative, a partire da alcune priorità fondamentali:

giovani

sanità

periferie

infrastrutture

grandi eventi

A moderare sarà Maria Barillà, storica e ricercatrice.

Il dibattito sarà avviato a partire dalle idee contenute nel libro di Antonino Sergi, “Medinea – Una nuova visione dello Stretto”, che sarà brevemente presentato da Antonio Marino.

IL PATTO PER LO STRETTO

Nel corso dell’incontro sarà presentato anche un “Patto per l’Area Integrata dello Stretto”, già trasmesso a tutti i candidati a sindaco di Reggio Calabria e Messina. Si tratta di una proposta semplice, non ideologica e aperta a tutti, che mira a tradurre le dichiarazioni in impegni concreti e verificabili, attraverso alcuni punti essenziali:

istituzione di un tavolo operativo stabile tra le due sponde

sviluppo di una mobilità integrata

attivazione di servizi e progetti condivisi

iniziative su giovani, formazione e innovazione

definizione di tempi e verifiche pubbliche

Il Patto è concepito come uno strumento di responsabilità pubblica, che non sostituisce i programmi elettorali, ma li rafforza in termini di credibilità e concretezza.

PARTECIPAZIONE

All’incontro sono stati invitati tutti i candidati a sindaco di Reggio Calabria e Messina. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti coloro che vorranno intervenire e si propone come uno spazio di confronto civile e costruttivo, orientato al futuro del territorio.

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