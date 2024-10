Reggina, l’amaro in bocca è notevole. Denis e De Francesco non brillano, bene Corazza

Trasferte maledette. Tanta delusione al termine del match del “Marcello Torre” di Pagani, dove i padroni di casa e la Reggina si dividono la posta in palio. Se il pareggio in casa azzurro-stellati è considerato come una vittoria, in casa amaranto, l’amaro in bocca è notevole.

A seguito di un primo tempo giocato in maniera magistrale dagli uomini di Toscano, nella ripresa i ragazzi di Erra hanno dominato a livello fisico quella che di fatto si era trasformata in una “guerra”, agonisticamente parlando.

LE PAGELLE DEGLI AMARANTO

Guarna SV: sicuro nelle uscite ed abile nell’impostare le azioni con i piedi. Non sembra aver particolari colpe in occasione del goal.

Loiacono 5,5: non segue Diop in mezzo all’area di rigore in occasione della rete del pareggio. Eccezion fatta per quest’episodio, la gara del centrale amaranto è stata priva di sbavature.

Blondett 6: Calil e Diop raramente lo sovrastano di testa. Tiene bene la posizione e gestisce bene le manovre difensive degli amaranto.

Rossi 6: positiva la prova dell’ex Siena, poche sbavature nell’arco dei 90 minuti di gioco.

Bresciani 6: prestazione sufficiente in fase di copertura, in fase offensiva si propone spesso e crea pericoli con le sue accelerate.

Rolando 6: quando mette il turbo nella metà campo avversaria è una spina nel fianco, purtroppo gli amaranto non sono riusciti a sfruttare gli spazi creati nei primi 45 minuti. Scompare dai radar di gioco con il passare dei minuti sacrificandosi spesso in fase di copertura.

De Rose 6,5: in mezzo al campo è onnipresente, mette ordine in mezzo al campo e smista tantissimi palloni. Prezioso in fase di recupero palla.

Bianchi 5,5: nel primo tempo ha l’occasione per segnare, complice una bella chiusura di Baiocco però non trova la conclusione. La sua gara è notevolmente di sacrificio, è stato costretto a mettere da parte la qualità. Dal 56′ De Francesco 5: è stato mandato in campo per mettere ordine, non è riuscito però ad accontentare il tecnico.

Rivas 6,5: nel primo tempo è infermabile. Spezza il gioco con allunghi e scatti che lo rendono una scheggia impazzita. Serve l’assist a Corazza in occasione del goal. Dal 81′ Bellomo: SV.

Reginaldo 5,5: un po’ sotto tono rispetto le precedenti uscite. Senza drammi, una prestazione non eccellente ci può anche stare. E’ comunque sotto gli occhi di tutti che quando il numero 23 non “gira”, gli amaranto faticano ad orchestrare manovre offensive negli ultimi 30 metri. Dal 56′ Denis 5: complice l’assenza di manovre offensive si vede davvero poco. Ancora, e si nota, la condizione fisica non è ottimale.

Corazza 6,5: ormai una sentenza sotto porta. Ennesima trasformazione: la sesta della stagione. Nella ripresa anche lui scompare dalle manovre offensive.

TROPPE OCCASIONI SPRECATE..

Troppe le occasioni non concretizzate nel primo tempo che avrebbero permesso alla Reggina di gestire il meritato (almeno) doppio vantaggio. Successivamente, merito agli uomini di Erra, bravi a sfruttare l’unico tiro in porta della Paganese nell’arco della ripresa, trasformando un calcio piazzato in goal, beffando gli amaranto.

Gli ultimi 30 minuti della partita hanno evidenziato come in campi come quello di Pagani, la qualità non basta. I padroni di casa sono stati abili ad annullare la grande differenza di valore delle due rose indirizzando la gara prettamente sull’aspetto agonistico, puntando solo sulle ripartenze con palloni lunghi all’indirizzo di Calil e Diop, mantenendo in pianta stabile i restanti nove uomini dietro la linea della palla.