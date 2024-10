Reggina: l’attesa per Denis, tanti tifosi in aeroporto – FOTO

“Da quello che sento in città dovrebbero essere in tanti ad accogliere German Denis all’aeroporto di Reggio“. Queste le dichiarazioni di Massimo Taibi, ospite della trasmissione Passione Amaranto, trasmessa dal canale ufficiale facebook della Reggina 1914. Ed in effetti basta dare un’occhiata alla foto appena scattata all’interno dell’aeroporto reggino per capire quanta attesa ci sia per il centravanti argentino.

