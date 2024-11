Reggina: Pergolizzi rischia di perdere per un pò di tempo uno dei migliori

Ancora porta inviolata e grandissime parate. Adesso si recimina per Lazar e non più per Martinez

Paura seria a dieci minuti dalla fine quando, subito dopo un lungo rinvio, si accascia sul terreno di gioco il portiere Lazar. Solo qualche istante prima mister Pergolizzi aveva effettuato la sua quarta sostituzione e quindi una sola possibilità di intervento. La regola degli Under imponeva la presenza di almeno un 2004 in campo, l’ingresso di Martinez non era cosa fattibile seppur dentro ci sarebbe dovuto andare un portiere.

Ad alimentare la preoccupazione il primo gesto del dottore Favasulli che, contratriamente a quel pollice verso l’alto che spesso vediamo indirizzato alla panchina dopo il suo ingresso, questa volta effettua un movimento diverso, chiedendo il cambio. Una decisione che si modifica dopo qualche secondo con l’estremo difensore che decide di stringere i denti e rimanere, obbligato, all’interno del rettangolo di gioco.

I più attenti avranno notato che durante l’intervallo, una inquadratura specifica ha evidenziato una fase accurata di riscaldamento di Martinez, tanto da far pensare ad una scelta tecnica e al cambio di modulo. Probabilmente, invece, qualche problemino Lazar lo aveva già accusato nella prima parte di gara.

Per fortuna il finale è tutto di marca amaranto e verso Lazar non arriva un pallone. Lazar che nella prima frazione di gioco era stato decisivo e determinante in almeno tre interventi di cui uno di altissimo livello. Portierino amaranto che grande protagonista era stato anche nelle tre gare precedenti più il mezzo tempo con l’Acireale. Riesce a mantenere l’imbattibilità anche in questa circostanza.

Ma c’è un però. In attesa di quelli che saranno gli esami strumentali per accertare l’entità dell’infortunio, certamente Lazar sarà costretto a stare fuori per un pò, una perdita oggi molto pesante. Fino a qualche settimana addietro impensabile l’ipotesi di una recriminazione dettata dalla sua assenza per fare spazio a Martinez, ma visto il rendimento adesso è un problema.