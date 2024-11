Reggina, Pergolizzi: ‘Portieri decisivi. Gli Under? Un rischio pensato anche se…’

Il tecnico Pergolizzi analizza il match pareggiato con l’Akragas: “A nome personale mi volevo scusare con l’Akragas per un pallone che andava buttato fuori, c’è stato un malinteso, perchè noi non vogliamo essere agevolati da queste situazioni. La partita? I primi venticinque minuti non lo abbiamo fatti da Reggina, eravamo lunghi, poco compatti, la seconda parte abbiamo fatto la partita. I due portieri nei due tempi hanno fatto la differenza”.

“Sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare qui, bisognava essere più cinici sotto porta. Punto guadagnato? Magari qualcuno può storcere il naso, lo capiremo al tirar delle somme. Intanto andiamo avanti in classifica e continuiamo a non prendere gol. Nell’arco di una stagione ci sono alti e bassi, quando ci sono i bassi meglio fare punti. I pochi Under? E’ una scelta nostra perchè ci permette di avere qualche Over in più in panchina, un rischio pensato che in alcuni momenti può essere anche forte. Nel caso dell’infortunio del portiere avevo fatto una sostituzione per vincere (Urso), non potevo sapere quello che sarebbe accaduto di li a breve. Il cambio era per provare a vincere”.