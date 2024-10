Reggina, le condizioni del Granillo continuano a migliorare – Foto

Si avvicina l’inizio del campionato, lo slittamento della data d’esordio causato dai problemi delle leghe di serie B e C ha certamente aiutato il manto erboso del Granillo. Continuano a migliorare infatti le condizioni del terreno di gioco, come testimoniano le foto appena scattate.

A questo punto è lecito aspettarsi un Granillo in ottime condizioni per la prima stagionale in campionato, prevista per il 16 settembre. Ancora non si sa se nella prima giornata la formazione amaranto giocherà in casa o in trasferta, i sorteggi si terranno l’8 settembre.