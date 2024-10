Reggina, tra le posizioni di Praticò e Branca sugli abbonamenti, le convinzioni di Taibi

Una lunga conferenza stampa con tre protagonisti, coloro che rappresentano per ruoli le figure massime della nuova Reggina dal punto di vista societario, organizzativo e tecnico. Tantissimi gli argomenti, altrettanti gli spunti e le domande, una riflessione su quanto detto riguardo la campagna abbonamenti, dal presidente Mimmo Praticò e il Club Manager Giusva Branca va fatta.

Posizioni differenti evidenziate da dichiarazioni che riportiamo. Branca: “L’anno scorso il numero era di 2200 tessere, ma a fine campionato in 800 non venivano. I numeri sono quelli che mi aspettavo, spero che cresca quello dei biglietti di settimana in settimana”.

Praticò: “Mi sento di dire oggi che la Reggina abbia 1500 tifosi (le cifre della campagna abbonamenti, ndr) su una popolazione di 180mila abitanti. Anche se è oggetto di discussione di almeno 20.000 persone”.

La verità probabilmente, come spesso accade, sta in mezzo. Nel senso che il dato delle tessere sottoscritte va decisamente sotto le aspettative, così come aveva dichiarato a City Now Sport il Ds Taibi qualche settimana addietro. L’idea di cambiare ancora, di riportare a Reggio Calabria personaggi che in qualche modo hanno segnato la storia della Reggina e ambizioni diverse rispetto al recente passato, avevano un obiettivo ben preciso: riportare entusiasmo, coinvolgimento e la gente allo stadio. Al momento non raggiunto.

Le perplessità del massimo dirigente riguardo l’interesse notevole attorno alla squadra a fronte di scarse presenze allo stadio, rappresentano una verità che però merita ulteriori momenti di riflessione sul perché. Alla fine quanto dice Taibi, a prescindere da possibili strategie, è sacrosanto: “Se faremo risultati i tifosi torneranno al Granillo”.