Reggina, le scelte di Cevoli con qualche novità in mezzo al campo

Mister Cevoli non potrà disporre dell’intero potenziale causa infortuni e la squalifica di Navas, ma comunque le alternative al tecnico non mancano. Nessun dubbio sulla linea difensiv composta tra i pali da Confente, davanti a lui Kirwan, Conson, Solini e Mastrippolito, in mezzo al campo bisognerà fare i conti con le non brillanti condizioni di Zibert ed allora possibile che finalmente Salandria si collochi davanti alla difesa, suo ruolo naturale, questo comporterebbe l’inserimento di Marino sin dal primo minuto ed al suo fianco il sorprendente Franchini.

In attacco Tulissi e Sandomenico dovrebbero supportare ancora una volta il giovane Tassi, salvo novità dell’ultimo momento. Ricordiamo che allo squalificato Navas, si aggiungono gli infortunati Redolfi e Maritato tra coloro che non potranno partecipare al match che si giocherà al Luigi Razza di Vibo Valentia alle ore 14,30.