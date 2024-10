Reggina, le ultime sull’infortunio di Andrea Bianchimano. Salta Bisceglie

Distrazione di primo grado al retto femorale. È questo il report medico, annunciato dal medico sociale sul sito del club, relativo alle condizioni della punta della Reggina, Andrea Bianchimano. L’attaccante, da gennaio di proprietà del Perugia, rischia di star fuori dai 10 ai 15 giorni, avendo patito un infortunio simile, sebbene di minor entità, a quello che lo fece stare fuori da settembre a metà ottobre.

Una tegola comunque pesante per Agenore Maurizi che, certamente, non avrà a disposizione il giocatore più incisivo fra quelli a disposizione per la vitale sfida di Bisceglie.