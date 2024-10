LFA Reggio: il Dg Ballarino sul calciomercato ed il S. Agata

Nel corso dell’intervento durante la trasmissione “Momenti di sport“, il DG Ballarino ha parlato anche di obiettivi, calciomercato e centro sportivo: “Certamente speravamo nonostante tutti i disagi di poter fare subito il grande salto, ma direi che non si è fatto neppure male. Siamo quarti in classifica, abbiamo la terza migliore difesa di tutti i campionati di serie D nazionali ed un organico con calciatori di grandissimo spessore che tante squadre non hanno. Il 5 maggio speriamo di arrivare il più in alto possibile”.

Centro sportivo S. Agata

“Noi al bando per il S. Agata partecipiamo. Ovvio che in questa nuova ripartenza speravamo di avere meno difficoltà anche dal punto di vista strutturale, forse vogliono mettere alla prova la nostra bravura (ride). Abbiamo avuto di recente un colloquio con gli organi competenti e quindi chiesto di provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura nel periodo in cui si attenderà l’esito del bando. Non vorremmo, qualora dovessimo vincere noi, entrare all’interno di un impianto senza poter usufruire dei campi“.

Il calciomercato