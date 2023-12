LFA Reggio: il Dg Ballarino sulle critiche, il nome, gli obiettivi, la cessione del club

Nel corso della trasmissione “Momenti di Sport” in onda su Videotouring, il DG della LFA Reggio Calabria Nino Ballarino ha toccato diversi argomenti. Riportiamo di seguito alcuni passaggi: “Dall’11 settembre ad oggi devo dire che sono stati mesi veramente intensi, in mezzo a tante difficoltà, non solo dal punto di vista sportivo ma anche e forse soprattutto ambientale. Piano piano stiamo riuscendo a mettere le cose a posto e sempre pensando a quello che si dovrà fare domani. Ero pronto a ricevere critiche dal punto di vista tecnico, come società, ma totalmente sorprendenti quelle a titolo personale, mi è sembrata una enorme assurdità, oltre a giudizi spesso prevenuti. Perchè La Fenice Amaranto? Quando è stata decisa la denominazione c’era una idea precisa, simbolo di rinascita. L’università non c’entra nulla anche perchè quello era un sito. Non pensavo portasse a quel tipo di contestazione così forte”.

Gli obiettivi

“Ritengo che su questa società si siano riversate tutte le amarezze che i tifosi hanno subìto in questi ultimi anni. La gente non ha più fiducia di chi parla in maniera chiara. Io sono un onesto lavoratore che cerca di programmare una attività, in questo caso un percorso sportivo e societario. Siamo partiti in forte ritardo, abbiamo anche tentato di fare il miracolo, non ci siamo riusciti, ma costruiamo un percorso che ci deve portare al professionismo, in un modo o nell’altro (riferimento ad eventuale ripescaggio). Ma non posso farlo da solo, bisogna essere tutti dalla stessa parte, tifosi e giornalisti compresi“.

La cessione del club