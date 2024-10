Dalla Reggina alla LFA Reggio Calabria: Pasquale Favasuli, lui c’è sempre

Serietà, professionalità e competenza. Non è uno spot commerciale, ma la sintesi di tantissime altre qualità che contraddistinguono il dottore Pasquale Favasuli. Un percorso professionale il suo di alto livello, una carriera da medico sportivo lunghissima e che nel corso degli anni, oltre a ricevere attestati di stima, lo ha visto presente sempre e comunque, nonostante i diversi cambi societari nel mondo Reggina. Partendo da Lillo Foti e vivendo anche quelle splendide ed indimenticabili stagioni in serie A, passando per Mimmo Praticò e poi ancora Gallo, Saladini ed ora con la nuova proprietà che è ripartita dalla serie D. Perchè come per gli ultras, per Pasquale Favasuli la categoria non conta, lui è sempre al servizio della squadra del cuore, ci mette oltre alle grandi competenze, anche enorme passione. Si cade, ci si rialza e lui ha deciso di farlo ancora una volta per la causa amaranto e siamo certi, come già accaduto nel corso di tutti questi anni, che si prenderà cura di ogni singolo calciatore e quando ci sarà da esultare, andranno tutti a cercarlo per un abbraccio. Perchè una delle caratteristiche del dottore Favasuli, è anche quella di farsi volere bene, da tutti.