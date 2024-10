Lillo Foti: ‘Gallo si è messo al servizio della Reggina e di Reggio. Merita gratificazioni’

Interessante trasmissione sul canale web della Reggina 1914 “Vai Reggina” condotta da Maurizio Insardà, con l’ex presidente amaranto Lillo Foti in compagnia di un reggino prodotto del vivaio del S. Agata Sergio Campolo. Un piacevole tuffo nel passato ma anche la Reggina di oggi, questi alcuni passaggi dei vari interventi: “Mi fa molto piacere che ci sia questa società e questo imprenditore che economicamente si è messo al servizio non solo della Reggina ma del territorio, riportando entusiasmo e passione.

La Reggina torna, seppur in serie C, ad essere protagonista, quello che la gente vuole. Il pubblico di Reggio ha sempre partecipato e ne sono testimone diretto nei miei trent’anni di amaranto e spero che Luca Gallo possa avere le giuste gratificazioni.

Le strategie per il raggiungimento della vittoria possono essere diverse. Ai miei tempi le disponibilità e le risorse economiche erano diverse e quindi per noi diventava necessario costruire soprattutto attraverso il nostro vivaio. Sono linee guida diverse, ma non entro nel merito di chi oggi gestisce la società, di sicuro si è riportato quell’entusiasmo che negli ultimi anni si era perso. Vincere non è mai facile, comunque.

Il presidente Gallo mi ha invitato a presenziare allo stadio, ma in questo momento non me la sento. Magari verrò per festeggiare qualcosa di importante…”