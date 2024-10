Reggina, una folla calorosa allo Store con German Denis – FOTO

L’appuntamento era fissato per questo pomeriggio allo Store. La risposta, come sempre, è stata massiccia ed i tifosi amaranto hanno risposto all’appello presentandosi per la firma di German Denis sulle nuove maglie ufficiali della Reggina. E’ stata l’occasione anche per visitare il punto vendita e scambiare qualche chiacchiera con il giocatore il quale ha risposto con grande disponibilità alla domanda più ricorrente di tutti i presenti: ci sarai domenica con il Catania? Denis si è mostrato paziente e gentile con tutti, d’altronde era stato lo stesso attaccante a parlare di un’accoglienza straordinaria nel giorno della sua presentazione.

Il primo appuntamento allo Store con il calciatore è stato un successo. L’idea? Neanche a dirlo, del presidente Luca Gallo.

Leggi anche

Leggi anche