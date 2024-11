Reggina, Liotti a tutto campo: Inzaghi, il ruolo, gli obiettivi e la società

"In questa squadra potrebbero giocare tutti, non ci sono titolari né riserve"

Protagonista inatteso di questo avvio di campionato è Daniele Liotti. Per quasi tutta l’estate inserito tra i calciatori in uscita, una causalità, l’infortunio di Lollo nella gara di Coppa Italia contro la Sampdoria, ha cambiato la sua storia alla Reggina e dato una ulteriore possibilità di scelta ad Inzaghi. Si racconta a PSB:

Inizio scoppiettante e l’importanza di Inzaghi

“Siamo felici di quest’inizio, anche perché sappiamo di essere partiti leggermente in ritardo rispetto alle altre squadre: l’organico è stato cambiato, sono arrivati nuovi giocatori e una nuova proprietà. Essere già a questo punto ci rende davvero contenti. Il mister ha influito molto sul nostro modo di giocare e sulla proposta che abbiamo. Sappiamo quello che ha fatto Inzaghi, siamo tutti contenti perché ci piace seguire le sue idee, che finora ci stanno portando buoni frutti”.

Il cambio di ruolo

“Sicuramente ha plasmato un ruolo per me, ha visto delle mie doti in termini di propensione all’inserimento che forse nemmeno io sapevo di avere e che mi ha portato a giocare mezzala. Il mister è stato bravo e allo stesso tempo ho avuto il merito di ascoltarlo e sfruttare questo momento. Sono contento, personalmente mi auguro di continuare così. Il fatto di essere duttile è un lato positivo, perché l’allenatore in base alle circostanze può schierarmi ad esempio terzino oppure esterno, come abbiamo visto in questi anni che ho vissuto in Serie B. Non penso che sia un ridimensionamento il fatto di essere inserito in una logica di turnover”.

A Reggio grande pubblico

“L’aria in un certo senso non è cambiata, il pubblico di Reggio è sempre stato accanto alla squadra, così come alla società, e non ha mai smesso di credere di poter ottenere qualcosa. Non mi sorprende il fatto di vedere tanta gente allo stadio, l’abbiamo già vissuto in passato, a partire dalla Serie C. Il calore della gente si sente indipendentemente dai momenti”.

Alla Reggina tutti titolari

“Secondo il mio parere in questa squadra potrebbero giocare tutti, non ci sono titolari né riserve. Detto ciò, le scelte spettano al mister, in base a ciò che ritiene opportuno per la squadra in quel momento. Si è visto nelle partite precedenti quanto i subentrati siano stati un valore aggiunto. Ovviamente il desiderio comune è quello di essere titolare, ma siamo un gruppo già unito seppur la conoscenza duri da poco. Il fatto che ci sia concorrenza non può che stimolare ed essere un fattore positivo”.

Gli obiettivi della Reggina