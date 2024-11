Reggina-Cittadella: per mister Inzaghi squadra che vince…

L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta in testa alla classifica e gestire la settimana di pausa con tranquillità, in modo da presentarsi alla ripresa ancora brillanti e consapevoli della propria forza. Mister Inzaghi ha fatto lavorare duramente i suoi nel corso di questi giorni, non si fida affatto del Cittadella e fa bene, lo dice la storia della compagine veneta in questo torneo, lo dicono i numeri registratisi negli ultimi anni al Granillo.

Dalla loro gli amaranto potranno contare sul buon momento di forma, l’entusiasmo e la spinta di un pubblico che non registrerà le presenze viste contro il Palermo ma sarà comunque numeroso e rumoroso. Secondo quanto visto fino ad ora, il tecnico non dovrebbe modificare l’undici iniziale, nonostante il difensore Cionek abbia scontato il turno di squalifica. Fiducia ancora a Camporese che al suo fianco avrà il solido ed esperto Gagliolo, mentre sulle corsie esterne basse ci saranno Pierozzi e Di Chiara. Intoccabile al momento la mediana con Fabbian, Crisetig e Majer, mentre in attacco dalla parte destra Canotto, a sinistra Rivas, in mezzo Menez. Pronti e con una settimana in più di allenamenti i vari Santander, Hernani e Bouah.