Reggina, Liotti: la prodezza e quella promessa mantenuta

Un gol splendido e più volte raccontato quello di Daniele Liotti che ha regalato alla Reggina una preziosissima vittoria nella sfida contro la Ternana. Le telecamere di Sky Sport attraverso una intervista ne hanno raccontato emozioni e sensazioni:

“Sono andato a dormire alle 5 per i tanti messaggi ricevuti, non sono riuscito a dormire. I miei genitori sono arrivati giovedi e quando accompagnai mia madre alla stazione mi disse di dedicargli il gol per la gara che avremmo dovuto giocare lunedi. Con la Reggina i contatti tra il DS Taibi ed il mio procuratore hanno avuto inizio la scorsa estate perchè mi volevano fortemente, a gennaio tutto si è concretizzato. Ho seguito in quel periodo la squadra, un entusiasmo strepitoso, un grande gruppo, un grande staff tecnico.

L’obiettivo della Reggina è quello di vincere e di arrivare il più in alto possibile, Reggio merita altre categorie”.

