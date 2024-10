Reggina, Toscano: ‘Questa squadra non fallisce i grandi appuntamenti’

Nel suo curriculum anche la Ternana e sopratutto la promozione con la squadra rossoverde dalla C alla B ma con la stessa squadra anche l’esonero la stagione successiva. Per mister Toscano una partita forse diversa dalle altre anche per questo il successo lo ha reso doppiamente felice: “Devo fare ancora una volta i complimenti ai ragazzi per averci regalato una grande serata, una vittoria alla società, ai tifosi sempre al nostro fianco.

Avevo detto dopo la gara con il Bari di aver visto la Reggina del girone di andata. Ci può stare un periodo in cui non si è al top e nonostante questo sono state fatte vittorie pesanti che poi ci hanno permesso di fornire prestazioni importanti contro Bari e Ternana. E’ difficile che questo gruppo fallisca i grandi appuntamenti.

E’ davvero un bel gruppo, lo dimostrano i Gasparetto, i Rubin, i De Francesco, quelli che giocano meno ma che chiamati in causa rispondono con grandi prestazioni.

La sconfitta con il Francavilla ci ha servita da lezione nella lettura delle partite e siamo stati bravi a non ripetere quegli errori. Bari e Ternana non hanno mai tirato in porta per la nostra intensità, la ferocia. Abbiamo una identità e non giochiamo per speculare perchè questa è la nostra mentalità.

Denis ha fatto sei partite consecutive con un turno infrasettimanale con un fastidio alla pianta del piede che lo tormenta. Ma è un leader ed anche con la ternana si è caricato la squadra sulle spalle. Dobbiamo gestirlo bene perchè ci sono ancora tredici partite. Bianchi? Ha fatto un assist da grande giocatore su quel tiro di Corazza. Prima della gara il nostro presidente ha parlato alla squadra, davvero un bel discorso che ha toccato tutto il gruppo. A fine partita è arrivato il presidente della Ternana Bandecchi che con grande sportività ha evidenziato i nostri meriti, queste sono le cose belle del calcio”.

