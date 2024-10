Rolando parla del suo stop e dei tempi di recupero, poi scherza su Mastour

Qualche recupero importante come quello di Bertoncini, ma l’infermeria della Reggina conta ancora diversi calciatori non pronti. Ospite di “Passione Amaranto” in onda sul canale ufficiale della società, Gabriele Rolando parla del suo infortunio e di eventuali tempi di recupero: “Purtroppo non essendo un problema muscolare ma osseo, i tempi di recupero non sono certi. Ritengo di essere sulla via della guarigione ma non ho la certezza di poter essere disponibile per la sfida di Catania, pur essendo andato in panchina con la Ternana. Perchè Mastour non gioca? E’ stato lui a causare il mio infortunio dice in maniera scherzosa l’esterno amaranto“.

Per quello che riguarda il resto degli infortunati più vicino di tutti al recupero è Garufo, tempi più lunghi quelli per Bresciani (ormai fuori da tanto tempo) e Doumbia.

