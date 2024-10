Reggina: De Rose a Catania non ci sarà. E quella ammonizione in panchina…

In diffida da qualche settimana, alla fine il giallo è arrivato. Contro la Ternana il capitano Ciccio De Rose si è visto estrarre il cartellino ed essendo in diffida salterà il prossimo confronto con il Catania. Un’assenza importante per mister Toscano che, comunque, nell’arco di questa stagione ha più volte trovato soluzioni all’interno di un organico vasto e di alta qualità.

Rimangono in diffida De Francesco e Reginaldo, ai quali si aggiunge Rossi, mentre rientrerà dalla squalifica Sounas. Con l’introduzione del nuovo regolamento cartellini gialli non solo per i tecnici ma anche per altri componenti della panchina. E’ toccato questa volta al dottore Pasquale Favasuli.

