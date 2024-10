Reggina: Lo paragonarono a Pirlo. Il primo arrivo è un centrocampista?

Soprattutto i tifosi aspettano come primo acquisto l’attaccante. Perchè quello è il ruolo che suscita maggiore interesse e scalda la fantasia di tutti. Ma è il reparto di centrocampo il settore che ogni squadra deve avere ben assortito per la costruzione poi di tutto il resto.

E Taibi, in questa prima fase di calciomercato, pare voglia partire ancora da lì, così come aveva fatto la scorsa estate. Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato il reggino Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, sarebbe imminente l’arrivo del forte centrocampista Paghera.

Cresciuto nelle fila del Brescia, per le sue qualità tecniche e le caratteristiche di gioco, da giovanissimo venne paragonato ad Andrea Pirlo, anche quest’ultimo cresciuto nel settore giovanile delle rondinelle. Per Paghera una carriera fino al momento che lo ha visto protagonista soprattutto in serie B con Brescia appunto, Lanciano, Avellino e ultimo la Pro Vercelli. Un campionato di C con il Lanciano e vinto.

Potrebbe essere lui il primo rinforzo. E che rinforzo!