Reggina, l’obiettivo Caidi ha altre ambizioni…

Una coppia di centrali forte, elemento essenziale per una difesa a quattro. Cevoli che in quel ruolo ci ha giocato da calciatore lo sa bene e le indicazioni fornite al Ds Taibi sono chiare. Sfumati Gianola e Laezza, approfonditi i discorsi con Carini, altro obiettivo il trentenne Nebil Caidi.

Quest’ultimo, accostato a diverse squadre, tra cui la Reggina, ha precisato la sua posizione ai microfoni del Corriere Romagna: “Qualche offerta è arrivata da alcune società di Serie C ma al momento non c’è niente di concreto. Non posso escludere di restare a Teramo per ultimare il contratto. Siccome sono ravennate è normale che mi farebbe piacere un eventuale interessamento del Ravenna”.