Reggina: Trocini presenta il match con il Locri e annuncia un possibile rientro

Le dichiarazioni di mister Trocini alla vigilia della gara con il Locri:

Sulla preparazione della squadra:

“Nonostante il poco tempo a disposizione, abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti a questa partita. La squadra è concentrata e motivata, siamo pronti a dare il massimo in campo e tornare a conquistare i tre punti per dare continuità ai risultati. Vogliamo scendere in campo con la mentalità giusta, lottare su ogni pallone. Siamo fiduciosi di poter fare una grande prestazione per noi e per i nostri tifosi sempre fondamentali. La loro presenza allo stadio ci darà quella spinta in più per affrontare al meglio la partita“.

Sul prossimo avversario:

“Sappiamo che non sarà una partita facile e che il Locri si presenterà al Granillo con tante motivazioni. L’obiettivo è essere equilibrati, ma allo stesso tempo aggressivi, cercando di imporre il nostro gioco fin dai primi minuti.”

Sulle condizioni fisiche della squadra:

“Stiamo provando a recuperare più giocatori possibili. Insieme allo staff sanitario, stiamo valutando le diverse possibilità. Non ci saranno ancora Laaribi e Cham, dovrebbe rientrare il capitano Barillà.”