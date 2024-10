Reggina: l’organico completo e le scadenze contrattuali

Un organico da ridisegnare. Non ci fosse stata la regola degli Over che limita il numero ad un massimo di 18, probabilmente lo zoccolo duro della prossima Reggina, avrebbe consentito conferme quasi in blocco, Ed invece, come ripetiamo da più giorni, purtroppo dovranno essere in tanti i giocatori da sacrificare per rientrare in quegli obblighi, tenuto conto anche di altri che arriveranno. Questo il resoconto della situazione contrattuale della rosa:

PORTIERI:

Enrico Guarna, scadenza contratto 2021

Alessandro Farroni, scadenza contratto 2022

Emanuele Geria, scadenza contratto 2020

DIFENSORI:

Daniele Gasparetto, scadenza contratto 2021

Davide Bertoncini, scadenza contratto 2021

Edoardo Blondett, scadenza contratto 2021

Giuseppe Loiacono, scadenza contratto 2022

Paolo Marchi, scadenza contratto 2021

Marco Rossi, scadenza contratto 2022

CENTROCAMPISTI:

Nicola Bellomo, scadenza contratto 2022

Nicolò Bianchi, scadenza contratto 2021

Nicolas Bresciani, in prestito dal Livorno

Alberto De Francesco, scadenza contratto 2021

Francesco De Rose, scadenza contratto 2021

Desiderio Garufo, scadenza contratto 2022

Daniele Liotti, scadenza contratto 2022

Hachim Mastour, scadenza contratto 2022

Matti Nielsen, scadenza contratto 2021

Lorenzo Paolucci, scadenza contratto 2022

Rigoberto Rivas, in prestito dall’Inter

Gabriele Rolando, scadenza contratto 2022

Matteo Rubin, scadenza contratto 2021

Dimitrios Sounas, scadenza contratto 2021

ATTACCANTI:

Simone Corazza, scadenza contratto 2021

German Denis, scadenza contratto 2021

Adbou Doumbia, scadenza contratto 2021

Manuel Sarao, scadenza contratto 2021

Reginaldo, scadenza contratto 2020 (rinnovo automatico)