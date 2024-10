Reggina: l’undici amaranto di oggi, tra arrivi ufficiali e trattative quasi concluse

“Spero di consegnare a Cevoli l’80% dell’organico prima di iniziare la preparazione. Per il completamento dell’organico il tempo c’è e vedrete che negli ultimi giorni i calciatori, oltre a costare meno, verranno in tanti a proporceli”. Strategie e convinzioni del DS Taibi che, in questa settimana, dovrebbe chiudere per un blocco di almeno quattro giocatori che il prossimo anno andrebbero ad indossare la maglia amaranto.

Proviamo allora a fare un giochino di inizio estate, mettendo insieme i giocatori già sotto contratto e quegli obiettivi che a breve dovrebbero diventare calciatori a disposizione di Cevoli, abbozzando quindi un undici che per ovvi motivi sarà assai approssimativo.

Il modulo tattico è il 4-3-3, questo lo schieramento: Confente; Navas, Carini, Ciavattini, Zivkov; Marino, Mezavilla, Salandria; Rosafio, Maritato, Emmausso (Sciamanna). All. Cevoli

Ma ripetiamo, è solo un giochino visto che il mercato ufficialmente deve ancora iniziare e che fino alle ore 12 del 25 agosto può accadere di tutto.