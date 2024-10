Reggina: Marchi al Ravenna. Accelerazione del Catanzaro per Garufo

Due notizie anticipate da citynow nella tarda serata di ieri che trovano riscontro ed a breve almeno una sta per diventare ufficiale. Paolo Marchi, un altro dell’ormai famosa lista Over della Reggina, dopo il no al Catania, motivato dal desiderio di volersi avvicinare a casa, ha detto si al Ravenna ed in questo momento siamo alla compilazione delle ultime carte, con la firma che dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

La seconda, più sorprendente, è la cessione dell’esterno destro Desiderio Garufo. Nel momento in cui il Ds Taibi in conferenza ha parlato di possibile altro colpo, dopo quelli di Vasic e Cionek, è partita la caccia all’individuazione almeno del ruolo e dopo una serie di approfondimenti, si è arrivati intanto al calciatore in uscita. Garufo, quindi, dopo la quarta promozione dalla C alla B della sua carriera, saluterà l’amaranto. Il Catanzaro la società che ha mostrato maggiore interesse e l’operazione dovrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto, ricordando che l’esterno ha firmato ad inizio anno un rinnovo di contratto fino al 2022.

Per un esterno che esce, un altro ne dovrebbe arrivare a rinforzare la corsia di destra, dove oggi troviamo l’esperto e forte Rolando, insieme al giovane Peli.