Mariotto: ‘Reggina ci devi provare. Baroni con il Benevento…’

Una vecchia conoscenza del calcio reggino ospite di Reggina Tv. E’ intervenuto per parlare dell’attuale momento degli amaranto l’ex capitano Massimo Mariotto:

“La costruzione di un buon settore giovanile soprattutto in questo particolare momento è fondamentale. La Reggina negli ultimi trent’anni aveva fatto cose straordinarie perchè guidata da uomini lungimiranti e reggini ed anche persone competenti venute da fuori. Quanto fatto da Foti e Benedetto rimarrà per sempre negli annali”.

“Da quando c’è Baroni la Reggina sta facendo cose straordinarie ed a questi play off ci deve arrivare di slancio. Il mister ci è già passato con il Benevento e poi è riuscito ad arrivare in serie A. Se entra nei play off, può dare fastidio a tutti. La Reggina si trova a qualche punto dal sogno, non riuscire a disputarli farebbe restare un pò male, fermo restando che il raggiungimento non dipende solo dagli amaranto. Le squadre alle quali potrebbe scivolare il piede sicuramente quelle più vicine come Cittadella, Spal e Chievo. Con la Cremonese deve arrivare il primo segnale”.