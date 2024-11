Errori della società: il Ds Martino parla di Rajkovic e De Felice

Bordate alla società, alla sua organizzazione, alla campagna acquisti e al tecnico. Il Ds Gabriele Martino non ha risparmiato nessuno nel suo lungo intervento a RadioVideo Touring, già riportato in più parti nel nostro giornale. L’ultima considerazione l’ha riservata alla questione Rajkovic:

“Mi pare che da un paio di settimane non viene più utilizzato Rajkovic. Un problema che non nasce adesso, ma se ne era a conoscenza dalla scorsa estate e chi conosce questi campionati, sapeva benissimo come il Casarano che non lo ha confermato, che ci sarebbero stati problemi con il visto.

E poi, sbaglio o c’è stato il periodo in cui la Reggina ha rincorso per più tempo l’attaccante De Felice? Per fare il Ds alla Reggina ci vuole personalità, competenza, credibilità. Se contatti De Felice pensi che quello sia il giocatore giusto per la tua squadra e non è concepibile che si giri il lungo e in largo senza poi riuscire a prenderlo. La Reggina deve essere nelle condizioni di prendere i calciatori che vuole. La società ha avuto un anno di tempo. Già dallo scorso settembre si capiva che il campionato 2023-24 sarebbe stato di pura partecipazione e quindi già da allora bisognava pensare a costruire lo squadrone per quest’anno.

E’ mai possibile che la Reggina, pur essendo in serie D, non possa essere in grado di avere giovani importanti da club importanti del calcio italiano che magari sanno cosa è la Reggina? Quindi o non abbiamo le conoscenze sui giocatori, o non abbiamo le conoscenze sui dirigenti o non abbiamo le competenze”.