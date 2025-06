L’ex Reggina Mastour ci riprova ancora in Italia e riparte dalla C

Nel 2015 venne inserito dal ‘The Guardian‘ fra i migliori 50 talenti nati nel ‘98. Lui che faceva milioni di visualizzazioni su Youtube, girava video con Neymar e condivideva lo spogliatoio con campioni come Kakà ma non è mai riuscito a sfondare rispetto a quelle che erano oltre che le aspettative, anche le sue straordinarie qualità tecniche.

Parliamo di Hachim Mastour, vero talento mai totalmente espresso, giramondo e alla continua ricerca di una definitiva consacrazione. Nell’ottobre del 2019, fortemente voluto dall’allora presidente Luca Gallo, firmò un contratto con la Reggina. Poco spazio per lui nella stagione della promozione in serie B e anche in quella successiva, seguì la cessione al Carpi nel gennaio del 2021. Dopo qualche esperienza all’estero torna in Italia e ci riprova con la Virtus Verona.