Reggina, a Matera in Coppa Italia. Maurizi: “Rialziamoci in fretta”

Dopo la sconfitta di Lecce, la Reggina si è fermata in Puglia per preparare al meglio la gara di coppa Italia con il Matera. Nella giornata di ieri scarico per chi ha giocato, lavoro atletico per gli altri. Stamane attivazione in palestra e rifinitura sul campo di calcio di Corato.

“Bisogna rialzarsi in fretta dalla sconfitta di Lecce, ma domani senza paura affronteremo una grande squadra come il Matera”. Queste le dichiarazioni del tecnico amaranto Agenore Maurizi alla viglia dei sedicesimi di coppa Italia di serie C: “la coppa Italia è una competizione da non sottovalutare, un serio banco di prova per i calciatori che fino al momento hanno trovato meno spazio in campionato”. L’obiettivo – continua Maurizi – è fare bene anche in coppa, ma bisogna guardare al campionato”.

La lista dei ventitre convocati:

Amato, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Cucchietti, De Francesco, Di Filippo, Di Livio, Fortunato, Garufi, Gatti, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Porcino, Silenzi, Solerio, Sparacello, Tazza, Tulissi, Turrin