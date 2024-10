Reggina, Maurizi: “A Fondi per vincere”. In attacco i dubbi del tecnico amaranto

di Pasquale Romano – “Andremo sul campo del Fondi per fare bene, ogni partita giochiamo per vincerla. Ovviamente questo non potrà accadere sempre. La società del Fondi è ottima e il nostro prossimo avversario è di quelli che merita rispetto. Loro hanno costruito una squadra con tantissimi nomi, anche se non stanno andando molto bene”.

Agenore Maurizi non abbassa la guardia, la Reggina è reduce dalla buona prova offerta contro il Matera e domani cercherà conferme sul campo dell’ultima in classifica, capace di racimolare sinora solo un punto. Se nell’ultimo turno attenzione e rispetto nei confronti della formazione di Auteri erano comprensibilmente ai massimi livelli, il rischio da evitare domani è quello di sottovalutare l’avversario.

Reggina dai due volti, che non riesce ad esprimersi al meglio per tutto l’arco della gara? Il tecnico amaranto non è d’accordo: “Anche contro il Matera abbiamo giocato bene per tutti i 90 minuti, non solo nel primo tempo. I minuti finali stanno condizionando il giudizio complessivo della squadra, credo sia dovuto oggi alla giovane età del gruppo e quindi a quelle pressioni che arrivano anche se non dovrebbero esserci. Ritengo che con il passare del tempo -chiarisce Maurizi- anche questo aspetto sarà migliorato”.

Assenze pesanti in casa amaranto: Tulissi e Bianchiamano non hanno recuperato dai rispettivi infortuni, Di Livio infine deve scontare le ultime settimane di squalifica. Nel consueto 4-3-1-2 proposto da Maurizi, i dubbi si annidano nel reparto avanzato. Al fianco dell’intoccabile Sciamanna, ballottaggio tra Bezziccheri e Sparacello, con Silenzi più defilato. La difesa salvo sorprese sarà confermata in blocco, in mezzo al campo c’è abbondanza con Marino, Fortunato e Garufi in lotta per una maglia da titolare.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-1-2) – Cucchietti; Laezza, Di Filippo, Gatti, Solerio; Marino (Fortunato), Mezavila, Porcino; De Francesco; Sciamanna, Bezziccheri (Sparacello). All. Maurizi

Indisponibili: Di Livio, Tulissi, Bianchimano.