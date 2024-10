Reggina, Maurizi: “Questa è la squadra che voglio”

Reggina che esce indenne dal campo del Matera, Sparacello risponde al vantaggio dei padroni di casa firmato Dugandzic. Le parole del tecnico amaranto Maurizi al termine della gara: “Pareggio meritato, abbiamo fatto bene e forse siamo noi a dover recriminare qualcosa. La squadra ha fatto bene contro un avversario con diversi assenti ma che aveva ugualmente in campo giocatori importanti. E’ un pareggio che ci dà fiducia, questa è la squadra che voglio e che mi assomiglia per approccio e carattere. Complimenti ai nuovi, Castiglia ha fatto una buona gara anche se non è al meglio. Bravo Auriletto, un professionista esemplare che si allena sempre nel migliore dei modi. Mercato? Non parlo, faccio solo i complimenti alla mia squadra”.