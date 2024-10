Reggina, Maurizi ha scelto l’undici anti Monopoli. Serve il dodicesimo

Dopo il cambio di modulo e la rivoluzione di gennaio, mister Maurizi ha concentrato le proprie attenzioni verso un gruppo ben individuato di calciatori, per un percorso in questo girone di ritorno che dovrà portare gli amaranto alla salvezza.

Squalifiche a parte, difficilmente, infatti, ci si discosta nelle scelte un po’ in tutti i reparti, dopo aver ritrovato finalmente compattezza e reso difficile la vita a qualsiasi avversario, soprattutto quando ci si difende. Semmai qualche soluzione alternativa sarebbe opportuna trovarla in fase offensiva dove le occasioni che si creano sono sempre poche ed i gol realizzati con il contagocce.

Quella con il Monopoli è gara da vincere, è stato lo stesso presidente a definirla la partita della vita, riuscire ad essere sempre corti e protetti diventa necessario contro un avversario di buona qualità, indispensabile, però, riuscire ad avere la meglio e quindi rendersi maggiormente propositivi al fine di mettere nelle condizioni Bianchimano e Tulissi di andare a rete.

Maurizi confermerà Cucchietti tra i pali, difesa a tre con ballottaggio tra Auriletto e Pasqualoni per la sostituzione dello squalificato Laezza, poi l’insostituibile Ferrani e Gatti. Sulla corsia di destra Hadziosmanovic, dalla parte opposta Armeno, in mezzo Marino con La Camera in cabina di regia e Castiglia mezzala sinistra. Davanti, come detto, Bianchimano e Tulissi. Tutto ovviamente salvo imprevisti dell’ultimo momento.

Il riferimento in titolo al dodicesimo, riguarda chiaramente il pubblico. Si è fatta una massiccia campagna di coinvolgimento per la sfida di domenica, compreso il tour del presidente presso alcune scuole della città. Si è cercato di toccare l’orgoglio del reggino e riaccendere la passione di chi in questo periodo ha deciso di prendersi una “pausa di riflessione”.

Prezzi stracciati e posta in palio altissima dovrebbero essere motivi abbastanza convincenti perché il Granillo possa nuovamente presentare un bel colpo d’occhio.

M.F.