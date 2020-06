Reggina-Menez: Alfredo Pedullà indica il giorno di arrivo e quello della presentazione

E' stato il primo a lanciare la notizia, adesso Alfredo Pedullà sta tracciando il percorso di arrivo. Parliamo di Jeremy Menez, il talento francese di fatto nuovo giocatore della Reggina per la prossima stagione. Secondo il sito del noto giornalista di mercato, il calciatore arriverebbe a Reggio Calabria secondo il seguente tragitto: "Martedì Luca Gallo, presidente della Reggina, illustrerà i programmi (molto ambiziosi) per il ritorno della squadra in Serie B. E in quella occasione è atteso l’annuncio di Jeremy Menez (contratto triennale), un’operazione ormai completata da giorni e giorni.

L’attaccante francese è atteso venerdì prossimo, quasi sicuramente a Catania considerata la chiusura fino a luglio dello scalo “Tito Minniti”. Quindi raggiungerà Reggio Calabria per la presentazione, prevedibilmente già nella giornata di sabato, dettagli che il club amaranto sta mettendo a punto. Menez sarà il primo regalo per la Serie B, procede spedita anche la trattativa per l’attaccante (un altro francese…) Charpentier, via Genoa".