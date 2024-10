Reggina: Emiliano Bonazzoli si propone per allenare

E’ stato uno dei grandi bomber della storia amaranto. Emiliano Bonazzoli ha intrapreso un nuovo percorso partendo dal calcio femminile e con la speranza di poter ottenere da tecnico, le stesse soddisfazioni avute da calciatore. Gazzetta del Sud lo ha intervistato e lui non ha nascosto, come ripete ormai da diverso tempo, il desiderio di poter tornare alla Reggina per poter allenare qualche squadre del settore giovanile: “Nessuna chiamata dal responsabile Tempestilli, però dico che mi piacerebbe allenare alla Reggina una squadra Under 15 o Under 16.

Sto seguendo il mercato degli amaranto, si parla del possibile arrivo di Menez. le potenzialità al calciatore non mancano, anche se nei suoi trascorsi italiani ha sempre difettato in continuità. Può essere determinante, un bel colpo.

A Bergamo ho messo il sigillo definitivo mettendo il risultato sul 2-1 e mantenendo la serie A, grande salvezza. Contro il Novara, nel 2011, invece, non è bastata una mia doppietta per arrivare in finale play off. Rigoni ha cancellato il nostro sogno”.