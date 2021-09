Reggina: Jeremy Menez torna proprio con la Spal. Lo scorso anno...

Ha iniziato con un gol e prestazioni convincenti Jeremy Menez, esattamente come la scorsa stagione con quella grande partenza e le due reti realizzate contro Salernitana e Pescara. Il francese è stato fermato dalla squalifica, conseguenza di una doppia ammonizione subìta contro la Ternana, dopo aver segnato il gol del pareggio e non ha potuto partecipare alla trasferta di Crotone.

Menez e quella espulsione con la Spal...

Con il Menez ritrovato e l'assenza concomitante di Rivas, la Reggina ha perso molto in velocità ed imprevedibilità e pur disputando una buona gara allo Scida, è evidente che mister Aglietti nella sua idea di gioco, difficilmente potrà rinunciare ad elementi con le loro caratteristiche. Dicevamo di un Menez ritrovato e pronto a tornare in campo contro la Spal, quella compagine contro la quale lo scorso anno si beccò una espulsione sicuramente esagerata, ma che lo stesso avrebbe potuto evitare con un atteggiamento differente. Gli amaranto, pur disputando un grande match in dieci uomini, uscirono battuti dal Granillo, sbagliando anche un rigore con Denis ed iniziando proprio da lì un periodo nerissimo. Stesso dicasi per Menez, da quel momento ripetutamente fuori tra infortuni e qualche altra squalifica e totalmente messo da parte dopo l'arrivo di mister Baroni. Adesso, dopo un buon avvio, il francese riparte proprio dalla Spal, si spera per una grande stagione, per lui e di conseguenza per la Reggina.