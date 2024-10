Reggina, mercato vivo: arriva un’altra ufficializzazione

Diventa ufficiale quella che da qualche settimana è notizia ormai nota, riguardo l’arrivo del giovane proveniente dalla Sampdoria, questo il comunicato della società:

“La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Cristian Hadžiosmanović. Il centrocampista classe ’98 arriva in prestito dalla Sampdoria fino al termine della stagione. Dal 2014 al 2017 ha vestito la maglia del Milan “Primavera” collezionando quarantanove presenze e nella prima parte della stagione attuale ha effettuato due presenze con il Livorno in serie C.

Cristian Hadžiosmanović è già a disposizione del tecnico Agenore Maurizi ed indosserà la maglia con il numero 30”.